صور.. "مصر جوايا" تحصد الجائزة الأولى بمسابقة أنا مصري للأغنية الوطنية

انتهت فعاليات مسابقة انا مصري للأغنية الوطنية بدار الاوبرا المصرية، تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، بحضور عدد كبير من النجوم. وبعضوية لجنة التحكيم الملحن عمرو مصطفى، والفنان مدحت صالح Advertisements والفنان راجح داوود والفنانة مي فاروق والفنان تامر حسين. والفنان راجح داوود والفنانة مي فاروق والفنان تامر حسين. وحصدت أغنية مصر جوايا للمطربة آية عبدالله، والملحن فوزي عز الدين، وكلمات الشاعر مصطفي الجمل، وتوزيع أمجد سامي، كما حصدت أغنية تحس بإيه، للمطربة نادين العمروسي، للشاعر بدوي مبارك وألحان فوزي عز الدين بالمركز الرابع كما كرمت إدارة المهرجان أبطال الفليم الوطني الممر الذي حقق نجاحا كبيرا لدي الجمهور المصري. الشاعر مصطفي الجمل، وتوزيع أمجد سامي، كما حصدت أغنية تحس بإيه، للمطربة نادين العمروسي، للشاعر بدوي مبارك وألحان فوزي عز الدين بالمركز الرابع كما كرمت إدارة المهرجان أبطال الفليم الوطني الممر الذي حقق نجاحا كبيرا لدي الجمهور المصري.

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