كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد النبوي يشوق جمهوره لمسلسله الجديد "مماليك النار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص دائمًا الفنان خالد النبوي، علي مشاركه متابعيها بأخباره الفنيه و يومياته الخاصة علي كافه حسابته الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان خالد النبوي، مقطع فيديو قصير ليشوق جمهوره بدوره في مسلسله الجديد وأكتفي بكتابه تعليق :"‏قريبا ‎#ممالك_النار."

ويذكر أن مسلسل "مماليك النار" تدور أحداثه في الحقبه الاخيره لدوله المماليك وسقوطها علي يد العثمانيين،المسلسل من تأليف الكاتب المصري محمد سليمان عبد المالك وأخراج المخرج الانجليزي بيتر ويبر.

ويضم المسلسل مجموعه من نجوم الدراما والتلفزيون من الدول العربيه، مثل " محمود نصر، خالد النبوي،مني واصف،يارا قاسم،نضال نجم،عبد المنعم عمايري، ياسين بن قمره،فتحي الهداوي، ندين تحسين بيك وكنده حنا ومجموعه أخري كبيره من الفنانين.

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يشار أن الفنان خالد النبوي، تم عرض مؤخرا فيلمه الجديد "يوم ضمن الدورة الثانية فى مهرجان "الدار البيضاء " بالمغرب،ويعد هذا المهرجان هو الثاني الذي يشارك فيه الفيلم،فسبق وتم اختياره من قبل إدارة مهرجان "مالمو للسينما العربية".

فيلم "يوم وليلة" بطولة كلا من خالد النبوي، درة، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، سامي مغاوري، أوتاكا، إشراف عام عبد الله منصور، منتج فني ريمون رمسيس، برديوسر.