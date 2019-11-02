محمد فراج هجام فى «الصندوق الأسود»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك الفنان محمد فراج، ضمن أحداث فيلم “الصندوق الأسود” للنجمة المصرية منى زكى، والفيلم من المقرر أن ينطلق تصويره منتصف الشهر الجارى، فى الديكورات الخاصة بالعمل الذى يقوم بمعاينتها فى الوقت الحالى مخرج العمل محمود كامل، ومن تأليف أحمد وهيثم الدهان.

وتم التعاقد أيضا خلال الفترة الماضية مع الفنان مصطفى خاطر للمشاركة فى بطولة العمل، ويعد اسم الفيلم مبدئى وليس الإسم النهائى له، ومن المفترض تغييره خلال الفترة المقبلة، كما تجرى الجهة المنتجة التعاقد مع باقى فريق العمل المشاركون فى الفيلم ويتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

وينتمي فيلم “الصندوق الأسود” لنوعية أفلام الإثارة والتشويق، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل. ويقدم “فراج” من خلاله دور “هجّام”، وهي شخصية مثيرة للجدل داخل أحداث الفيلم، وتتصاعد الأحداث بسببها حتى النهاية.

والجدير بالذكر أن محمد فراج شارك فى فيلم “الممر”، للنجم أحمد عز وأحمد فلوكس وشريف منير وهند صبرى وأخرون من النجوم إخراج شريف عرفة وحقق العمل أعلى الإيرادات منذ طرحه فى دور العرض السينمائي.