فاطمة الكاشف في لقطة قديمة مع زوجها جمال عبدالناصر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

فتحت الفنانة المصرية فاطمة الكاشف صندوق ذكرياتها مع زوجها الفنان جمال عبدالناصر، وشاركت جمهورها في صورة قديمة لهما.

فاطمة نشرت الصورة عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وعلقت عليها، وكتبت:«أنا وحبيبي لما كنا صغيرين».

الفنانة المصرية نشرت صورة حديثة لها مع الفنان جمال عبدالناصر عبر حسابها، وكتبت: «أنا وحبيبي لما كبرنا».

Advertisements

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور فاطمة الكاشف، وتمنى لها الجمهور السعادة مع زوجها.

جمال عبدالناصر يعيش حياة زوجية مستقرة مع فاطمة الكاشف منذ أكثر من 20 عاما، وأنجب منها ولدين وهما مهاب ومازن، واللذان ورثا ملامح والدهما.

فاطمة الكاشف بدأت مسيرتها الفنية في الستينات ولها أدوار عديدة وإن كان أشهرها دور «زوبة» في مسلسل «البخيل وأنا» عام 1991.

جمال عبدالناصر تخرج من معهد الفنون المسرحية وشارك في عدة أعمال ومنها: «ليالي الحلمية، الفرسان، العائلة، لا اله الا الله، قاسم أمين، قضاه عظماء، أفراح إبليس، شيء من الخوف»، وشارك في رمضان الماضي في مسلسل “حكايتي” مع الفنانة ياسمين صبري.