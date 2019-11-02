الكشف عن سر جمال بيلا حديد

متابعة بتجــــــــــرد: كشف خبير المكياج “باتريك تا” عن التقنيات التي يستخدمها عند تطبيق المكياج على عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد.

ووفقًا لباتريك فإن استخدام مكياج الكونتور هو الأساس لخلق عمق طبيعي لملامح الوجه، كما أن وضع بودرة الخدود على الجفون يعتبر انتقال سلس بين مكياج العينين والوجه.

وقال باتريك: “لا أحب وضع الكثير من الألوان على الوجه وهناك فرق ملحوظ بين الكونتور وكريم الأساس والبرايمر”، وأضاف أنه “يجب استخدام مستحضر تسمير وردي بعد البرايمر ليكتسب الوجه لون سمرة طبيعية”.

وأشار خبير المكياج، أنه في بداية حياته المهنية، كان يحاول تجميل الحواجب أولا، لكن الآن يفضل أن يترك الحواجب حتى بعد أن يضع المكياج، وبرأيه هذه الطريقة الأسهل للتوصل إلى مكياج أكثر طبيعية، كما يمشط باتريك الحواجب من الأعلى إلى الأسفل وهو يقف عند رأس الفنانة ويحاول الامتناع عن استخدام الملاقط، وإن كان المكياج مسائي يضع لامع شفاه على الشفة السفلى.

في سياق متصل، قال الدكتور أليكسيس غرانيت، وهو طبيب أمراض جلدية في عيادة الجراحة التجميلية في لندن، يجب عليك دائمًا غسل عينيك من المكياج قبل النوم. فإن مستحضرات التجميل لا تسد المسام فحسب، بل تسبب أيضًا تهيجا والتهابا. وخلص الخبير إلى أن “الالتهاب حول الجفون يؤدي إلى فقد الرموش”.