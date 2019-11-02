الحسناء الروسية تؤكد نسب طفلها إلى ملك ماليزيا السابق – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت ملكة الجمال الروسية، أوكسانا فويفودينا، لأول مرة، عن صور لطفلها، الذي يشكك زوجها ملك ماليزيا السابق في بنوته له.

وقالت “فويدوفينا” بتباهي عن أول ظهور لطفلها “إسماعيل ليون”: “هذا هو أميرنا”.

وتعكس صور الطفل، الذي يبلغ من العمر خمسة أشهر، تشابهًا صارخًا مع السلطان محمد الخامس، الذي تزوج من أوكسانا فويدوفينا في يونيو/حزيران 2018.

وقالت أوكسانا في مقابلة مع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، “إن الطفل يشبه والده تماما، ولديه ذلك المظهر الآسيوي”.

وتابعت: “أنا أستمتع بكل لحظة من أمومتي الآن، وأنا آسفة حقًا في أن والد (ليون) أخطأ بدءا من اليوم الذي ولد فيه، بدلًا من تقبيله وعناقه وقضاء وقت معه“.

وأضافت أن الملك أخبرها عندما خططت للحمل أن الأطفال هم إرثهم، متسائلة: “ولكن كيف يمكن أن يكون إرثه إذا لم يره في حياته؟”.

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وأوضحت وهي تحمل الطفل على ركبتها: “أريد أن أعرض عليك (إسماعيل ليون)، إنه طفل لطيف وذكي مثل والدته، ووسيم مثل والده، وهو ثرثار جدا وأنا أحبه كثيرا”. وأردفت: “بعد حفل زفافنا الذي كان في يونيو 2018، بدأنا في التخطيط لحملي، أراد الملك الماليزي آنذاك ابنه كثيرا، وسافرنا إلى أستراليا وحملت هناك”. وأشارت أوكسانا فويفودينا إلى أن الملك الذي تنازل عن عرشه كان سعيدا، لدرجة أنه كان يبكي ثم اتصل بجميع أصدقائه، ويقول: أوه، سأصبح أبا، أنا سعيد جدا”. وكشفت عن وجود سبب سري لاختفاء والد الطفل، وقالت: “كان هناك سبب لذلك، ولكني لست مستعدة للحديث عنه بعد”. وأكد المحامي السنغافوري، كو تيان هوا، المحامي الشخصي للملك السابق لماليزيا، سلطان ولاية كلنتن محمد الخامس، طلاق الملك وزوجته، ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا في يوليو/تموز الماضي.

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