عمرو دياب يحتل قمة "جوجل تريند" وحمو بيكا ينافس محمد رمضان في تشرين الأول

كشف تقرير تطبيق "جوجل تريند" لشهر أكتوبر/تشرين الأول عن تصدر النجم الكبير عمرو دياب للفنانين الأكثر تداولًا على محرك البحث الشهير "جوجل" في مصر .

وجاء عمرو دياب في المركز الأول كأكثر فنان بحث المصريون عن اسمه خلال شهر اكتوبر على "جوجل"، ثم جاء في الترتيب الثاني وبفارق كبير محمد رمضان والذي تقارب حجم تداول اسمه مع حمو بيكا الذي يعد ثالث أكثر اسم تم تداوله عبر جوجل في مصر .

وحقق عمرو دياب نسب بحث كبيرة في مختلف محافظات مصر مقارنة بمحمد رمضان ، وتحديدًا في المحافظات الساحلية ومدن القناة وسيناء والدلتا، ففي جنوب سيناء بلغت نسبة البحث عن عمرو دياب 86% مقابل 14% لرمضان ، وفي القاهرة 69% لدياب مقابل 31% لرمضان ، وفي مطروح بلغت نسبة البحث عن دياب 72% مقابل 28% لرمضان ، وفي الاسكندرية 70% لعمرو دياب في مقابل 30% لمحمد رمضان .

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كما أشار التقرير إلى الكلمات المرتبطة بالبحث عن اسم عمرو دياب في مصر وتصدرتها "قدام مرايتها عمرو دياب" و "قدام مرايتها" و "عمرو دياب قدام مرايتها" و "أغنية عمرو دياب قدام مرايتها".

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اما محمد رمضان فكانت اكثر الكلمات ارتباطا باسمه "فيلم الديزل بتاع محمد رمضان " و " أفلام محمد رمضان الجديدة " و "أكشن محمد رمضان" ، ولم تدخل أيًا من اغنياته الجديدة بين الكلمات المرتبطة بالبحث عن اسمه !

في حين كانت الكلمات الاكثر ارتباطا بالبحث عن حمو بيكا هي "مهرجان حمو بيكا" "خناقة حمو بيكا وهاني شاكر" " منع حمو بيكا " .

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