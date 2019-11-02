مطاوع لم تحسم قرارها بشأن مشاركتها في مسلسل "الفتوة"

نفت الفنانة حنان مطاوع ما تردد حول ترشيحها لمسلسل "الفتوة" الذي يخوض بطولته الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه بالسباق الرمضان المقبل لعام 2020.



وقالت "حنان" إنها لم تحسم قرارها حتى الآن حول المشاركة في السباق الرمضاني المقبل أم لا، مشيرة إلى أن كل الشائعات التي تترد عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2020 وتحضيرها لعمل درامي تخوض به السباق لا أساس له من الصحة، مؤكدة أنها ستعلن عن ذلك فور استقرارها على عمل فني جديد.



وكانت حنان مطاوع شاركت خلال الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "لمس أكتاف" بمشاركة الفنان ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير، وأشاد النقاد والجمهور بأداء "حنان" التي استطاعت أن تغير من جلدها وفاجئت جمهورها بشخصية "عايدة الحناوي".

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