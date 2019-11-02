شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى جديدة لـ نانسى عجرم وفضل شاكر ووائل جسار وبهاء سلطان بتوقيع وليد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعاشة فنية يعيشها الملحن وليد سعد خلال هذه الفترة، حيث يتعاون مع عدد كبير من نجوم الأغنية اللبنانية والعربية فى أغنياتهم الجديدة، حيث يضع ألحانه على ألبوم المطرب محمد محيى الجديد، من خلال أغنية واحدة من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع فهد.

ويتعاون وليد أيضا مع النجم اللبنانى فضل شاكر فى أغنية جديدة سينجل من كلمات محمد رفاعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأيضا مع المطرب عبد الفتاح الجرينى فى أغنية جديدة تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات محمد رفاعي، وتوزيع رامي المصري.

ويقدم وليد أغنية أخرى للمطرب وائل جسار، وهى تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، من كلمات أمير طعيمة، ويتعاون أيضا مع بهاء سلطان في أغنية جديدة من كلمات محمد رفاعي، وتوزيع شريف مكاوي.

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ويلحن وليد سعد أيضا أغنية جديدة للنجمة نانسي عجرم ضمن أغانى ألبومها الجديد، من كلمات خالد تاج الدين، كما يتعاون وليد مع المطرب الشعبي محمود الليثي فى عدة أغانى يتضمنها ألبومه الجديد.

يذكر أن آخر أعمال وليد سعد أغنية الكينج محمد منير " مهموم" التي طرحت منذ أشهر قليلة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم.