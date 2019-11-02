شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين معقدة ومدربة جيم فى "بخط الايد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين تصوير مشاهدها فى مسلسل "بخط اليد" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى، والعمل من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته ايمان العاصى، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ويسرا اللوزى الذي تظهر كضيفة شرف.

أكدت ميرنا نور الدين لـ"الخليج 365" أنها تظهر في العمل بشخصية مختلفة عليها وهى "دليلة" تعمل مدربة فى الجيم، عمليه جداً، معقدة بعض الشيء في تفكيرها مضيفة أن الترشيح للدور جاء من المخرجة شيرين عادل بعدما عملت معها فى مسلسل "هوجان" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى ولذلك لم تتردد فى قبول الشخصية.



ميرنا نور الدين

وقدمت ميرنا نور الدين مؤخراً بطولة احدى حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" والتى حملت اسم "حبيبتى من تخون" وتم عرضها على قناة ON E وإحدى القنوات العربية، وشارك فى بطولتها طارق صبرى وانجى خطاب وسلوى عثمان ومنة بدر تسيير، ندا عادل، مصطفى حشيس، عبير منير، باهر النويهى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

يشار إلى ان ميرنا نور الدين شاركت فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "طلقة حظ"، للنجم مصطفى خاطر والذى عرض فى موسم رمضان الماضى، للمخرج أحمد خالد أمين، وشارك فى بطولة العمل كل من هبة مجدى وايتن عامر ومحمد أنور.