شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يصور حفلة ضخمة ضمن أحداث "الأخ الكبير".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم محمد رجب مشاهده فى مسلسل "الأخ الكبير" اليوم السبت، وتتضمن المشاهد حفلة يقيمها "رجب"، خلال الأحداث، ويستمر التصوير لمدة 3 أيام فى نفس الديكور للمخرج إسماعيل فاروق.

"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة للمشاركة في بطولة العمل أمام محمد رجب، وجارى إنهاء التعاقدات خلال هذا الأسبوع قبل بدء التصوير.

المسلسل يسجل التجربة الأولى لمحمد رجب فى نوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة التي تعرض خارج الشهر الكربم بعد خوضه السباق الرمضانى الماضى بـ"علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.

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