شاهد.. دينا تشعل اجواء مهرجان الرقص الشرقي في كوريا!

كتب امير فتحي في السبت 2 نوفمبر 2019 08:50 صباحاً - أحيت الراقصة المصرية دينا مساء يوم الأول من نوفمبر حفلا للرقص الشرقي في قاعة الفن الكوري بسيول بتنظيم من الاتحاد الكوري للرقص الشرقي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقيم فيها الراقصة “دينا” حفلها الشرقي الراقص في كوريا منذ حوالي عام ونصف.

وكانت “دينا” قد قامت بزيارة استغرقت خمسة أيام لكوريا الجنوبية في شهر مارس من العام الماضيقدمت خلالها حفلها للجمهور الكوري، وذلك بعد اختتام زيارتها لليابان لأغراض مماثلة.

وعلى هامش هذه الزيارة قامت الفنانة المصرية بتنظيم ورشة لتعليم الفتيات الكوريات أصول الرقص الشرقي، وإعطائهم أسرار كيفية الرقص على أنغام الموسيقى الشرقية بطريقة احترافية.

وبحسب موقع كوري فإن الراقص الشرقي يحظى فيها برواج كبير في أوساط الفتيات الكوريات وتبين تبين أن هناك عددا لا بأس بها من الفتيات الكوريات يتدربن على الرقص الشرقي كنوع من أنواع الفن، وكوسيلة للريجيم وتحسين الصحة لدرجة إقامة حفلات للرقص الشرقي ضمن فعاليات المهرجانات الثفافية في البلاد.