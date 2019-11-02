علوش تكشف عن ملامح وجه ابنتها "حياة"

شاركت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها فرحتها بمرور عام على ولادة ابنتها "حياة" من خلال الكشف عن ملامح وجهها لأول مرة، عبر نشر صورتها على حسابها الرسمي في إنستغرام، وعلّقت كندة على الصورة قائلةً:" ماعم صدق انو مرت سنة.. الحمدلله على أحلى هدية الله بعتلنا ياها.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها.. الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي.. (بهي الصورة عمرا أسبوع)".

وبمجرد ان شاهد متابعوها على السوشيال ميديا صورة ابنتها، أجمعوا على أنها نسخة طبق الأصل من والدها الفنان المصري عمرو يوسف، مشيرين إلى أن هذا الشبه الكبير يؤكد على أن كندة تحب زوجها أكثر مما يحبها، وذلك وفقًا للمعتقد السائد بأن الطفل يكون شبه الطرف الذي يحب الآخر أكثر.

وبهذه الصورة تكون الفنانة السورية قد تخطّت مرحلة الخوف من الحسد، والتي سيطرت عليها منذ حملها بابنتها، خاصةً وأنها أخفت خبر حملها إلى أن وصلت الشهر السادس، فضلًا عن حرصها على عدم نشر أي صورة لابنتها منذ ولادتها.

وكانت قد كشفت الفنانة السورية كندة علوش، القصة الحقيقة وراء اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً أنها حزينة للغاية بسبب ما يحدث على السوشيال ميديا، حيث تم اتهامها من رواد مواقع التواصل خلال الأيام الماضية بأنها إخوانية وضد الجيش السوري خاصةً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا.

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وأكّدت كندة علوش، في تصريح صحافي أنها لم تعتزل مواقع التواصل بالمعنى الذي فهمه البعض ولكنها أرادت الابتعاد بعض الشيء بسبب إطلاق الاتهامات دون دلائل خاصةً أنها لا تحب الحديث في السياسة.

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