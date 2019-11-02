شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج هجام مع منى زكى فى " الصندوق الأسود " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد فراج لفيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكى، حسبما أكد لـ"الخليج 365"، والفيلم من المقرر أن ينطلق تصويره منتصف الشهر الجارى، فى الديكورات الخاصة بالعمل الذى يقوم بمعاينتها فى الوقت الحالى مخرج العمل محمود كامل، والفيلم تأليف أحمد وهيثم الدهان.

تم التعاقد أيضا خلال الفترة الماضية مع الفنان مصطفى خاطر للمشاركة فى بطولة العمل، ويعد اسم الفيلم مبدئى وليس الإسم النهائى له، ومن المفترض تغييره خلال الفترة المقبلة، كما تجرى الجهة المنتجة التعاقد مع باقى فريق العمل المشاركون فى الفيلم ويتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

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فيلم "الصندوق الأسود" ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل. ويقدم "فراج" من خلاله دور "هجّام"، وهي شخصية مثيرة للجدل داخل أحداث الفيلم، وتتصاعد الأحداث بسببها حتى النهاية.

يشار إلى أن محمد فراج شارك فى فيلم "الممر"، للنجم أحمد عز وأحمد فلوكس وشريف منير وهند صبرى وأخرون من النجوم إخراج شريف عرفة وحقق العمل أعلى الإيرادات منذ طرحه فى السينمات.