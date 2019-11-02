ليلى علوي وعابد فهد وأحمد مراد ضيوف "الشارقة الدولي للكتاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أ ش أ:

تلتقي الفنانة ليلى علوي، والممثل السوري عابد فهد، والروائي المصري أحمد مراد، والمنتج اللبناني صادق الصباح، في جلسة حوارية تحت عنوان "الكتب وصناعة السينما" يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر، ضمن فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تزامنا مع نيل الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019.

تناقش الجلسة التي ستديرها الإعلامية السورية زينة اليازجي العلاقة الطويلة والتاريخية التي تربط الأدب الإبداعي المكتوب وشاشات السينما والتلفزيون وأثر هذه التجارب الأدبية على المنتجات البصرية ودورها في تعزيز جمالياتها، فيما تسلط الحوارية الضوء على التجارب العديدة والتاريخية في تحويل الروايات إلى أعمال مرئية وتوضيح العراقيل التي واجهتها سواء على صعيد الخجل في الطرح، أو الخوف من الإخفاق في تحقيق تطلعات المشاهدين.

وتطرح الجلسة تساؤلات عديدة تتجلى في أهمية توظيف الموروث الأدبي بشكل يليق به وضرورة الدفع باتجاه تعزيز هذا الحضور، إلى جانب تناول مسائل فنية تتعلق بكيفية عرضها على الشاشات وأي الأساليب الأنجح في هذه المسألة، كما ستناقش الجلسة كيفية توظيف الموروث الأدبي بشكل يليق به وكيف سيعرض على الشاشات، إلى جانب إلقاء الضوء على قضية غياب الأعمال الأدبية وأسبابها المتعلقة بغياب الاهتمام من قبل الباحثين أو غياب أدوات البحث من كتّاب السيناريو ورؤى المخرجين، وغيرها الكثير من المحاور المهمة.