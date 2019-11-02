فيديو| بهاء الدين محمد عن عيد ميلاده: "مع كل أغنية جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الشاعر بهاء الدين محمد مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صممه له المطرب الشاب محمد متولي احتفالا بعيد ميلاده، الموافق 2 نوفمبر الجاري.

وغنى المطرب محمد متولي في الفيديو أغنية خاصة للشاعر بهاء الدين، وتقول كلماتها: "كل سنة وإنت شاعر عظيم، كل سنة وأنت طيب يا كبير".

وعلق بهاء الدين على الفيديو: "بيقولوا اتولدت النهاردة وأنا بأقول أنا كل يوم باتولد من جديد مع كل أغنية جديدة ودايما حبكم بيزود ويعلي إحساس الشاعر بالرغبة فى ميلاد جديد، شكرا محمد متولي جدا، ومحمد مطرب وملحن جديد فى الطريق إليكم وفاجئنى بالفيديو".

يذكر أن الشاعر بهاء الدين محمد يتعاون مع الفنان مدحت صالح في جميع أغاني ألبومه الجديد "بنت القلب"، الذي طرح منه 7 أغان حتى الآن.