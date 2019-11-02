تراند اليوم : شريف منير يخرج عن صمته ويرد على إساءة ابنته للشيخ الشعراوي برد صادم...

خرج الفنان المصري شريف منير عن صمته وعلق على الأزمة المثارة بسبب هجوم ابنته "أسما" على الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي و وصفه بـ"المتطرف".

وبحسب وسائل إعلام مصرية ، قال "منير" إن السبب الرئيسي في إساءة ابنته للشعراوي يرجع إلى عدم إتقانها للغة العربية بشكل جيد ، ما جعلها تكتب كلاما بعيدًا عن مقصدها الحقيقي.

وأشار إلى أن ما حدث "زلة لسان" وأن ابنته لم تقصد أبدًا الإساءة للشيخ الشعراوي من قريب أو بعيد.





و أثارت الإعلامية وخبيرة التجميل، أسما شريف منير، ابنة الممثل المصري شريف، والذي تشاركه تقديم البرنامج التليفزيوني "أنا وبنتي"، ضجة واسعة بعد أن شنت هجومًا لاذعًا على الداعية الراحل، الشيخ محمد متولي الشعراوي.

ووصمت "أسما"، الشيخ الراحل الذي اشتهر ببرنامجه التليفزيوني، والذي يحظى بتقدير واسع بين المصريين بـ "المتطرف"، قائلة إنها صدمت من آرائه.

كانت البداية عندما أطلت "أسما" عبر متابعيها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة لهم: "صباح الخير عايزه اخد رأيكم في حاجه، بقالي كتير معنديش ثقه في اغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين و يا متشددين اوي يا خلطين الدين بالسياسة ، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

وعندما اقترح عليها أحد المتابعين متابعة دروس الشيخ الشعراوي عبر موقع "يوتيوب"، ردت قائلة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه و مكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت".

وحين ردت عليه إحدى المتابعات قائلة: "بالعكس ده كان بيحضرله عامة الشعب ال مش متعلمين"، علقت "أسما" قائلة: "هدورلك علي الڤيدوهات اللي خلتني ابطل اشوفوا".

Advertisements

فيما انبرى العديد من المتابعين للدفاع عن "إمام الدعاة"، ومهاجمة "أسما" على رأيها فيه الذي بدا صادمًا لكثير من متابعيها.



وجاء في التعليقات: "الشعراوي عمره ما كان متطرف ده اجمل انسان فسر قرآن كريم ببساطه لكل مستويات متعلم و جاهل".

بينما ردت معلقة أخرى: "بصي خليكي في الشوبنج ودبي ولندن وبرنامج بتاعك الي مش بيقدم حاجه هادفه للجمهور وبلاش تغلطي في راجل لو عشتي عمرك كله مش هتعرفي تبقي زي ضفره حتي قال شعراوي متطرف ينهار اسود انتوا عاوزين ايه بجد".

وفي وقت لاحق، حذفت "أسما" المنشور، وقالت في منشور جديد:: "مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو في ايه؟ ايه التنمر و التعصب و البشاعة دي ..".