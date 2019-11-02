تراند اليوم : نجل عادل إمام يهاجم فنانة شهيرة بسبب صور غريبة ترسلها له: مش عارف أقول ايه بصراحة...

وجه المخرج رامي إمام - نجل الفنان المصري عادل إمام - انتقادات إلى فنانة مصرية شهيرة بسبب موقف جمع بينهما.

ونشر "إمام" مقطعا فيديو يتضمن قصة عجيبة حدثت له مع الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز.

وقال إمام إنه استيقظ من النوم على صور غريبة من "ياسمين عبد العزيز" جعلته يشعر بالفزع.

وأضاف: "النهاردة صحيت وبفتح انستجرام صرخت واتفزعت وإليكم الأسباب أيها السادة".

وأظهر "إمام" صورة قط مرعب اسمه "بوبوس" تمتلكه ياسمين عبد العزيز وتصر على إرسال صوره إلى زملائها في الوسط الفني بشكل يومي .. مضيفًا: "قطعنا الخلف .. مش عارف أقول ايه بصراحة".

و نشرت "ياسمين" مقطعا فيديو جديد للقط المرعب الخاص بها ، وعلقت قائلة: "بوبوس لا ينتهي" .. ليرد رامي إمام : "أرجوكي ارحمينا".