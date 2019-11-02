شكرا لقرائتكم خبر عن خامس مواسم مسلسل Lucifer ينقسم إلى جزأين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشبكة المنتجة لـ مسلسل Lucifer عن تقسيمها الموسم الخامس والأخير إلى قسمين، من ثماني حلقات، ومن المقرر أن يصل الثمانية الأولى، ثم استراحة قصيرة غير محددة المدة، ثم يظهر الثمانية الأخرى، وفقًا لنجم المسلسل توم إيليس.

وسعت الشبكة إلى زيادة عدد ساعات الموسم الخامس والأخير من العمل، ليصبح بذلكك عدد حلقاته 16، وجاءت هذه الخطوة لإضافة حلقات إضافية بسبب دعم متابعى العمل، وهي نفس القاعدة التي انتقل المسلسل من شبكة Fox السابقة إلى Netflix، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وستصل عدد حلقات مسلسل Lucifer إلى 77 حلقة مع انتهاء الموسم الخامس والأخير، وبذلك سيكون Lucifer واحد من أطول المسلسلات الأصلية على شبكة Netflix.

يشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم اليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

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قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلس حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج.