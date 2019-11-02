نجل تولجهان سايشمان يخضع لعملية جراحية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع نجل النجم التركي تولجهان سايشمان «إيفهان» الذي لم يتجاوز عمره الـ6 أشهر لعملية جراحية، وهو الخبرالذي صدم فانز الفنان التركي.

«إيفهان» أجرى عملية أزال فيها «كيس جلدي»، وقد أكدت مصادر مقربة من أسرة النجم التركي أن حالة ابنه الصحة مستقرة حالياً، في الوقت الذي تمنى فيه فانز تولجهان لابنه الشفاء العاجل وكامل الصحة.

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يُذكر أن «إيفهان» شارك والده في بطولة مسلسله الجديد «البطل»، حيث جسد دوره في الحقيقة، وهو ابن تولجهان الذي يجسد في العمل دور ملاكم، وقد ظهر في الحلقات الأولى من المسلسل المعروض حالياً في تركيا.

تولجهان سايشمان احتفل بزفافه على ملكة جمال ألبانيا السابقة، الميدا ابازي بعد قصة حب جمعتهما في حفل خاص جمع أسرتيهما، وأقرب أصدقائهما بلوس أنجلوس فبراير 2017، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «إيفهان» مايو الماضي.

من ناحية أخرى، يضع تولجهان سايشمان آمالاً قوية على مسلسل «البطل» بعد فشل مسلسلاته الأخيرة «أمل واحد لا يكفي»، و«اللؤلؤة السوداء» في تحقيق نسب المشاهدة المتوقعة، مما اضطر شركات الإنتاج لوقف عرضها