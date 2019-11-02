كيلي جينر تقتبس لوك مارلين مونرو.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع والعارضة والمليارديرة الأمريكية العصامية كيلي جينر، وجدت من مناسبة الأحتفال بعيد الهالوين فرصة لخضوعها لجلسات تصوير بإطلالات محتلفة حيت تعد هذه المرة الثالثه التي تحتفل فيها بعيد الهالوين ٢٠١٩ ولكن هذة المرة بإطلاله مقتبسه من فنانه شهيره.

نجمة تليفزيون الواقع البالغة من العمر 22 عاما، نشرت علي حسبها الخاص علي موقع إنستجرام بعض الصور لها وهي في إطلاله مقتبسه من النجمه مارلين مونرو.

و كانت جلسه التصوير التي خضعت لها لصالح مجله “في” حيث ارتدت فستان باللون وردي وبعض المجوهرات وصبغت شعرها باللون الأشقر.

ومع اقتراب فترة الاحتفال بالهالوين يوم 31 من أكتوبر الجاري، توجد العديد من أفلام الرعب التي تكن هذه المناسبة فترة مثالية لمشاهدتها، بجانب فيلم هوكس بوكس، ومنها فيلم النجمة لوبيتا نيونجو الجديد، US، والذي تدور أحداثه حول عطلة لأسرة تنقلب لأحداث دامية بعد اكتشافهم لوجود مجموعة من الأشخاص المشابهين لهم الذين تم استنساخهم في عمليات أبحاث سرية.