ريهام عبدالغفور تشتبك مع مُتابعة بسبب حديث نبوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور صورة حديثة لها من محاضرة تمثيلية قامت بإلقائها على مجموعة من الشباب في بداية مشوارهم الفني.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “إمبارح وأنا بستعد لحوار مع شباب في بداية مشواره الفني ‏وحكيت لهم عن تجربتي الشخصية في مجال التمثيل”.

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وأضافت: “أول مرة أعمل شبه محاضرة عن التمثيل بس كان كلام من ‏القلب مفيهوش أي تنظير، وأتمنى أكون كنت مفيدة ولو شوية صغيرين، خير الناس أنفعهم للناس”.‏

إحدى متابعات ريهام انتقدت استشهادها بحديث نبوي، بقولها: “خير الناس أنفعهم للناس!! عشان نفعتيهم وأقنعتيهم بمجال التمثيل؟ ‏بلاش نستشهد بأحاديث وآيات على حاجة عك وحرام ومعاصي وفتنة كبيرة أوي”.‏

الفنانة المصرية ردت على كلام المتابعة، بقولها: “والله ربنا هو اللي بيحاسب مش حضرتك، ولو أنت شايف التمثيل حرام ‏والممثلين خطائين فأعتقد أحسن عدم متابعتهم عشان متاخدش ذنوب”.‏