أحمد فلوكس يعلق على أنباء تهربه من الخدمة العسكرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن تعرض الفنان المصري أحمد فلوكس للتنمر بعد حفل تكريمه كواحد من أبطال فيلم «الممر»، واجه اتهامًا جديدًا بتهربه من الخدمة العسكرية.

فلوكس رد على ما قيل بهذا الشأن، وقال: «خدمة عسكرية وتهرب طب إزاي أنا ماليش أخوات رجالة اوعى يا فلوكس يكون فيه وأنا معرفش».

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وحصل أحمد فلوكس على تكريم جديد عن دوره في فيلم “الممر”، وذلك في الحفل الذي أقامه قطاع الإنتاج الثقافي في ساحة الهناجر بالأوبرا، للاحتفال بنصر أكتوبر.

وتعرض أحمد فلوكس، لهجوم وسخرية من قبل البعض، بعدما نشر مجموعة من الصور من احتفالية نصر أكتوبر، والتي أقامها قطاع الإنتاج الثقافي بدار الأوبرا، وتم تسليمه درع التكريم، وبعدها هجم بعض المتابعين عليه، وجاءت تعليقاتهم: “إنت صدقت نفسك ولا إيه”، “الله يرحمك يا فنان”، “ما كفاية أفورة».

فيلم «الممر»، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار الشاعر أمير طعيمة، ووصلت إيرادات الفيلم 75 مليون جنيه، بعد طرحه في موسم عيد الفطر المبارك.

والفيلم من بطولة كلًا من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، هند صبري، شريف منير.