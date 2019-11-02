ميريهان حسين تنهي الجدل حول خضوعها لعملية تجميل في هذه المنطقة من جسدها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية ميريهان حسين بعيد ميلادها للمرة الثانية، حيث فاجأتها صديقتها المقربة بقالب من التورتة يحمل اسمها.

ميريهان نشرت عدد من الصور عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: « نسمة صديقة الطفولة عملتلي أحلى كيك لعيد ميلادي ميرسي يا بيبي».

الفنانة المصرية سبق لها الاحتفال من قبل برفقة عائلتها، ونشرت فيديو للحفل، بينما تلقت عدد من التهاني بهذه المناسبة من جمهورها.

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عدد كبير من جمهور ميريهان لاحظ تغير كبير في شكلها، وسألتها متابعة إن كانت خضعت لعملية تجميل، بينما قالت أخرى إن العملية التي أجرتها لم تتم بشكل مناسب، ونصحتها بالاستعانة بطبيب تجميل الفنانة مي عز الدين.

من جانبها، نفت ميرهان قيامها بأي عمليات تجميل للأنف، كاتبة: “لا أنا مش عاملة مناخيري».

ميرهان حسين شاركت في رمضان 2019 في مسلسل “علامة استفهام” بطولة محمد رجب، وقدمت فيه دور مغنية، وشارك في بطولته عبد الرحمن أبو زهرة، وهيثم أحمد زكي، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.