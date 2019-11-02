كارول سماحة تضئ تورنتو بمجوهرات ماسية وفستان شديد الأناقة.. صور

رنا صلاح الدين - احيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفل غنائي في مدينة تورنتو بكندا، حضره حشد من أبناء الجالية العربية هناك.

كارول حرصت على استعراض إطلالتها من الحفل بصورة شاركتها مع متابعيها، ظهرت فيها بطلّة براقة، مرتدية فستان نيلي طويل ذو تطريزات فضية لامعة، مسدلة شعرها القصير بتسريحة كلاسيكية، واكملت فخامة إطلالتها بمجوهرات ماسية.

من ناحية أخرى، طرحت كارول سماحة كليب جديد لأغنية بعنوان «إن شالله»، وهي باللهجة المصرية، كلمات تامر حسين والحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي، بالإضافة لأغنية وطنية بعنوان «قسموا لبنان» من كلماتها وألحان محمد رحيم.

يُذكر أن كارول سماحة احتفلت مؤخراً بطرح فيلمها الجديد «بالصدفة» ت كلوديا مرشليان وإخراج باسم كريستو، ويشارك كارول في بطولته، باميلا الكيك، سامي حمدان، وكريتا عون، ونتالي فريحة، وسليمة طعمة، ولمى لاوند، وسناء نصر، وسامي كوجان، ودوري مكرزل، وجيهان الخماس، ووليم الرموز، وجوزيف عاد ومنال فرح، و الموسيقى التصويرية للمؤلف الموسيقي ميشال فاضل.