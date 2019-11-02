أسما شريف منير تثير الجدل بتصريح حول الشيخ الشعراوي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت المذيعة أسما شريف منير حالة من الجدل بين محبيها من خلال تعليق شاركت به جمهورها عبر حسابها الخاص على «فيس بوك».

أسما كتبت تسأل جمهورها: «صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقه في اغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين و يا متشددين اوي يا خلطين الدين بالسياسة ، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟».

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نصح البعض أسما بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد: «طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت».

تعليق أسما أثار حالة من الدهشة والغضب بين عدد من متابعيها، حتى أنها ردت وقالت على واحدة منهن: «هدورلك على الفيديوهات اللي خلتني أبطل اشوفه».

أسما تشارك والدها شريف منير، في تقديم برنامج “أنا وبنتي”، الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.