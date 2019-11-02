شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي يفوز بجائزة ملتقى الشمري الدولي الأول في القاهرة والان مع التفاصيل

السبت 2 نوفمبر 2019 الفنان التشكيلي ردفان المحمدي كتب Advertisements السعودية نيوز فاز الفنان التشكيلي اليمني ردفان المحمدي بجائزة ملتقى الشمري الدولي الأول للفن التشكيلي والذي اقيم ، مساء امس ،في مسرح جريدة الأهرام في العاصمة المصرية القاهرة.

وفاز الفنان التشكيلي المحمدي بالمركز الخامس عن لوحته (ابن الأرض). الجدير ذكره ان المحمدي شارك في العديد من المسابقات المحلية والدولية ،وفاز بتسع جوائز ،اهمها لقب افضل فنان تشكيلي عربي في العالم للعام ٢٠١٦ من بريطانيا،والمركز الثاني في بينالي الشباب العربي للعام ٢٠١٨ في القاهرة بمناسبة القاهرة عاصمة للشباب العربي، والمركز الأول في ملتقى المبدعين الدولي التاسع المركز الاول للعام ٢٠١٨، وجائزة أفضل عمل تشكيلي عربي في معرض رؤى عربية ٢٠٣٠ القاهرة في العام 2019.

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