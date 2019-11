سيلين ديون تروّج لألبومها الإنجليزي الجديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أتاحت النجمة العالمية سيلين ديون ألبومها الجديد بعنوان Courage عبر المنصات الموسيقية الرقمية مشيرة لثلاثة أغنيات قابلة للتنزيل للطلب والحفظ المسبق قبيل موعد إطلاقه المحدد في 15 نوفمبر الجاري_حسبما أعلنت بإطلالتها عبر فيديو نشرته صفحة Sony على "فيسبوك". علماً أنه أول ألبوم لها باللغة الإنجليزية منذ ست سنوات.

وعلى ما يبدو، فإن عديد الأغاني المتوفرة إلى جانب الأغنية التي تحمل اسم الألبوم سبصبح أربعة. فإلى "Courage، هناك "Flying On My Own" ، و"Lying Down" و "Imperfections".

يشار إلى أن مسار الألبوم بإصداره القياسي يحتوي على 16 أغنية، بينما يحتوي الإصدار الفاخر على أربع أغنيات إضافية.