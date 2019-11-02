شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تحيى حفلا غنائيا فى التجمع الخامس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى مساء اليوم السبت، المطربة كارمن سليمان حفلا غنائيا على هامش إحدى عروض الأزياء الشتوية، وستقدم خلال الاحتفالية باقة كبيرة من أغنياتها التى اشتهرت بها منذ دخولها الساحة الفنية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس

وتحيى كارمن سليمان حفلا آخر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28، وبالتحديد يوم الاثنين 11 نوفمبر المقبل، وذلك بقيادة المايسترو الدكتور هياف ياسين، على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

كانت كارمن قد غنت تتر مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى والذى عرض فى شهر رمضان الماضي على قنوات cbc، one، dmc، وتحمل الأغنية اسم "سطور حكايتى" من كلمات الشاعر الغنائى نادرعبدالله ولحن وتوزيع خالد عز.

يذكر آن أخر أعمال كارمن سليمان دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.