شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة AMC تلغى مسلسل Lodge 49 بعد موسمين من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة AMC عن إلغاء مسلسل Lodge 49، بعد موسمين من عرضه، وتم عرض آخر حلقات الموسم الثاني من السلسلة قبل أسبوعين، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale"، أن المشاهدين لن يحصلوا على نهاية منسقة للعمل، ولذلك تم إلغاء الموسم الثالث.

ويتمنى القائمون على المسلسل أن تقوم إحدى الشبكات الأخرى بـ اختيار العمل لاستمرار مسيرته، ويدور مسلسل Lodge 49 حول قصة شون دادلي، راكب أمواج يبحث عن هدف في حياته بعد وفاة والده، ووجد فندق غريب ومع الوقت أصبح واحد من أعضاء جماعة The Ancient Order of the Lynx.

مسلسل Lodge 49 من بطولة وايت راسل، برنت جينينجر، سونيا كاسيدي، ليندا إيموند، ديفيد باسكيسي، وإريك ألان كريمر، وبلغ متوسط مشاهدة المسلسل في الفئة العرية بين 18 و 49 عام، حوال الـ 198 ألف مشاهد أسبوعيًا لموسمه الثاني.

Advertisements

يذكر أنه قررت شبكة قنوات AMC الأمريكية، تجديد مسلسل الدراما والرعب الشهير The Walking Dead لموسم 11 جديد يعرض في 10 حلقات منتصف شهر مارس المقبل.

وعلى سياق متصل ، تقترب الشبكة الامريكية من طرح مسلسل جديد يعد سلسلة ثالثة، تسرد أحداث عصر ما بعد مسلسل The Walking Dead والأحداث المتقدمة بعد انتهاء الموسم العاشر والأخير والذى حظى على تقييمات سلبية.

ويشارك فى بطولة المسلسل الجديد إيليا رويال وأليكسا منصور وأنيت ماهيندور ونيكولاس كانتو، وهال كمبستون ونيكو تورتوريلا، ومازال جيمبل ومات نيجريت يسيطران على كتابة المسلسل الجديد، ومن المقرر ان يعرض المسلسل الجديد فى مارس 2020.