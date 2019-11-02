شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وسعد رمضان يحييان حفلات ثانى أيام مهرجان الموسيقى العربية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى مساء اليوم السبت، النجم مدحت صالح حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28، والذى يقام على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

كما يحيى الفقرة الأولى من الحفل فرقة السلطانة الأولى للموسيقى والفنون من دولة "عمان"، يعقبة حفل الفنانة رحاب مطاوع من "مصر"، فضلًا عن مشاركة الفنان سعد رمضان من "لبنان".

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مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28 يكرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذى يقام على المسرح الصغير، وأشار إلى المشاركة الأولى للنجم محمد منير، مؤكدًا أن مهرجان الموسيقى العربية يعد أحد أهم المحافل الدولية المتخصصة مؤكدًا نجاح الدورات السابقة على مدار 27 عامًا، حيث نجح في إثراء الساحة الفنية في مصر والدول العربية مثمنًا دور المؤسسات الإعلامية في إلقاء الضوء على فعالياته المتعددة والمتنوع.

تشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.