بالصور| مي سليم "كيرلي وحافية القدمين" في أحدث صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة مي سليم جمهورها صورًا جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". والتقط مي الصور بطريقة السيلفي، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال حافية القدمين، وبشعر كيرلي قصير. وتشارك الفنانة مي سليم في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب.إنتاج شركة سينرجي إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار.

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