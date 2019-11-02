رامي إمام يشوق الجمهور بفيديو لـ"تيرز" مسلسل فلانتينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر المخرج رامي إمام فيديو لمسلسه الجديد "فلانتينو" للنجم عادل إمام.

وظهر في الفيديو بعض المشاهد على الجهاز الخاص بمونتاج العمل، وعلق إمام، ساخرا: "نحن هنا، ده أول تيزر لتيزر مسلسل فلانتينو، يعني بالعربي الإعلان التشويقي للإعلان التشويقي لمسلسل فلانتينو، رمضان 2020 إن شاء الله".

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وعلقت لطيفة: "ألف مبروك"، وكتب حمدي الميرغني: "مبروووك، إن شاء الله نجاح مبهر كالعادة".

وكتبت داليا البحيري: "يا رب يا كريم بالتوفيق والنجاح بإذن الله"، وعلق طارق الأبياري: "يا رب كرمك وتوفيقك يا رب.. الحمد لله".

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ومن بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وإنعام الجريتلي، وأحمد فريد، وحمدي الميرغني، وطارق الأبياري، وكان مقررا عرضه في رمضان 2019، لكنه تأجل إلى رمضان المقبل.