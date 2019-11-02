شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بصورة جديدة لها. وظهرت إيمان العاصى، بفستان طويل باللون الأزرق ومطرز بالأحجار الملونة، ودون أكمام يبرز عن جمالها وأنوثتها، وأختارت ساعة باللون الفضى وقرط صغير لإكمال إطلالتها. باللون الفضى وقرط صغير لإكمال إطلالتها. وقامت العاصى، بتسريح شعرها على طريقة الكعكة التى تتناسب مع إطلالتها الأنيقة، واعتمدت على اللون البنى والرموش الاصطناعية للعيون، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الفاتح. للعيون، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الفاتح. وعلقت على الصورة قائلة: "أهم سيلفى فى حياتى سيلفى الأسانسير".

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إيمان العاصي تلتقط سيلفي "مثير".. وتؤكّد: أهم صورة في حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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