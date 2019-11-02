حسن نصرالله يتوسط لدى القوى الامنية لاخلاء سبيل شاب شتمه في احد المظاهرات.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 2 نوفمبر 2019 02:54 صباحاً - قالت وسائل اعلام لبنانية الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله تمنى على القوى الامنية اخلاء سبيل الشاب وليد التوم والذي تم اعتقاله بسبب اساءته الى نصرالله.

وكان الشاب وليد التوم قد ظهر في فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يغني على منصة الحراك الشعبي في مدينة طرابلس، شمال لبنان، شاتما حسن نصرالله. لبنان_ينتفض" width="500" height="375" src="<iframe width="459" height="344" src="https://www.youtube.com/embed/a4cWLMDs7f8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

وكان المختار حسام التوم، والد الشاب، سجّل عقب الحادثة فيديو اعتذر فيه عمّا صدر عن نجله من كلام مسيء.