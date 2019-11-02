سليمان عيد يحيي ذكرى وفاة شقيقه الأكبر بصورة قديمة تجمعهما.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان المصري سليمان عيد الذكرى الثامنة لوفاة شقيقه الأكبر، بصورة قديمة جمعتهما من طفولته.
شقيق الفنان المصري ظهر في الصورة وهو يذاكر له دروسه، وبدا فرق السن واضح بينهما، وأرفق سليمان الصورة بتعليق مؤثر، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.
سليمان عيد كتب: ” فات 8 سنين على وفاة أخويا الكبير الدكتور محمد عيد، الله يرحمه كان أخويا وأبويا وأستاذي، أرجو الدعاء له ولجميع أمواتنا بالمغفرة والرحمة”.
يذكر أن الفنان المصري سليمان عيد يشارك في بطولة فيلم «شريط 6» الجديد، والذي بدأ تصويره خلال الأيام الماضية.
ويظهر سليمان عيد في الفيلم كضيف شرف في أحد مشاهد العمل، والذي يجمعه بالفنان خالد الصاوي وعمرو وهبة الذي يظهر أيضًا كضيف شرف.
ويشارك في بطولة فيلم «شريط 6»، خالد الصاوي وتارا عماد وخالد أنور وأحمد خالد صالح ونانسي صلاح وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.
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