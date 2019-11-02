أريانا جراندى بلوك الخنزير في الهالوين.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
خضعت النجمة والمطربة الأمريكية أريانا جراندي لجلسة تصوير تشبهت فيها بالخنزير، وذلك احتفالا بعيد الهالوين وهي الإطلالة المستوحاة من حلقة من حلقات مسلسل تلفزيوني امريكي عرض في الستينات بعنوان The Twilight Zone.
وكانت آخر أعمال المطربة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، كليب Don’t Call Me Angel بالمشاركة مع المغنية العالمية مايلى سايروس والمطربة العالمية لانا دل راى، حيث ظهر الثلاثى بشكل مختلف فى الكليب الذى حصد ملايين المشاهدات والتي وصلت إلي 102 مليون مشاهدة على يوتيوب.
وبدت مايلي سايروس بشكل مختلف فى الكليب وهى تنتقم من رجل مقيد داخل حلبة مصارعة، وتقوم بلكم جثمان التدريب بشدة، فى إشارة إلى حالتها العاطفية وانفصالها عن زوجها ليام هيمسوورث منذ أسابيع بعد زواج دام لأكثر من 6 أشهر.
وعلى جانب أخر، أعلنت المغنية والمطربة الأمريكية الشابة آريانا جراندي، مؤخرا، عن طرحها لماركة عطور جديدة تابعة لها باسم Ulta Beauty ، وذلك عبر مجموعة من اللقطات التي نشرتها على حسابها الخاص على انستجرام.
وكانت صحيفة الديلي ميل البريطانية، قد نشرت اللقطات الرسمية للحملة الترويجية لماركة عطور أريانا الجديدة Ulta Beauty ، لتحذو حذو العديد من السيدات بهوليوود المالكين لماركات خاصة بهن.
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