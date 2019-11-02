متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أننا على موعد خلال السنوات القليلة المقبلة مع نجم جديد في عالم كرة القدم، وهو إبن نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالديو، “كريستيانو جونيور”.
58 هدف في 28 مباراة
باتت الصحافة الكروية تتحدث عن جونيور ليس بصفته فقط الابن الأكبر لأسطورة كرة القدم، بل لأنه نجم جديد في ملاعب كرة القدم.
الصفحة الرسمية لموقع “Football Talent Scout” التي تهتم بالمواهب الجديدة، قالت عبر “تويتر” أن رونالدو جونيور نجح في تسجيل رقم قياسي مع فريق يوفنتوس للاعبين تحت سن 10 سنوات.
وتمكن نجل نجم يوفنتوس من إحراز 58 هدف خلال 28 مباراة مع فريق يوفنتوس للاعبين تحت سن 10 سنوات، بالإضافة إلى صنع 18 هدف بتمريرات مميزة لزملائه.
أحسن لاعب في العالم 5 مرات يتمنى لابنه أن يكون مثله
وتحدث رونالدو سابقاً عن نجله، مؤكداً أنه يتمنى أن يسير على نفس خطاه في عالم كرة القدم. وقال: “ابني يقول إنه سيكون أفضل مني، لكنني أعتقد أن الأمر صعب”.
وكان كريستيانو رونالدو قاد يوفنتوس للفوز في المباراة الأخيرة أمام “جنوى” بهدفين مقابل هدف، بعدما نجح في اصطياد ضربة جزاء حوّلها إلى هدف، ليستعيد “البيانكونيري” مجدداً صدارة الدوري الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إبن كريستيانو رونالدو يُحقق رقمًا قياسيًا مع يوفنتوس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.