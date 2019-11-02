هل يحترف محمد هنيدي في ليفربول الإنكليزي؟

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت مصادر من داخل مسلسل “أرض النفاق”، عن تفاصيل أولى حلقات الجزء الثاني من العمل الذي يتولى دور البطولة فيه الفنان المصري محمد هنيدي، بعد انتهاء السيناريست أحمد عبد الله من كتابتها.

وتدور أحداث هذه الحلقة في بريطانيا، حيث يحترف هنيدي في صفوف “ليفربول” الإنكليزي، وتتجه أنظار سماسرة الكرة إليه، فيبتلع قرصاً لإبراز مهاراته في لعب الكرة، إلا أن مفعول هذا القرص يزول بنهاية الشوط الأول، ليظهر اللاعب دون أي مستوى في الشوط الثاني، من هنا تبدأ الأحداث الكوميدية.

وفي السياق نفسه، كشف مصدر لموقعن، عن اتفاق هنيدي مع كاتب المسلسل على استخدام “حباية البخل” مجدداً، بعد تلقيه ردود فعل إيجابية عنها في الجزء الأول، الذي عُرض قبل عامين. وأشار إلى أن السيناريست يعكف حالياً على كتابة بقية الحلقات، ولم يتحدد بعد موعد لبدء التصوير أو العرض.

شارك في الجزء الأول كلاً من هنا شيحة، دلال عبدالعزيز، إبراهيم عيسى، محمد ثروت وسلوى محمد علي، وإخراج ماندو العدل.