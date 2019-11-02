أحمد حلمي ينهي تصوير دوره في فيلم عن “تشارلي شابلن”

متابعة بتجـــــــــــرد: يخوض النجم أحمد حلمي تجربةً جديدةً من خلال فيلمٍ وثائقي طويل، يحكي خلاله قصة حياة الفنان الكوميدي الشهير، الملقب بـ “رائد الكوميديا” تشارلي شابلن.

وقد انتهى حلمي بالفعل من تصوير الجزء الخاص به ضمن أحداث الفيلم، الذي يحمل اسم “مؤثرون”. ويعد الفيلم، واحداً من ضمن سلسلة أفلام أخرى عن أبرز النجوم المؤثرين في السينما العالمية وما تركوه من أثر في الجمهور على مستوى العالم. وتقوم بإنتاج سلسلة الأفلام شركة إنتاج إنكليزية عالمية.

تم اختيار أحمد حلمي من بين عددٍ كبيرٍ من نجوم الكوميديا في الوطن العربي. وسيعرض الفيلم في عددٍ من المهرجانات الفنية العالمية قريباً.

فور انتهاء حلمي من تصوير الجزء الخاص به، عاد من لندن إلى مصر، ليبدأ تجهيزات فيلمه الجديد، الذي وعد الجمهور أن يكون عودةً قويةً له.