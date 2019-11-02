الجمهور السعودي يتسابق على شراء تذاكر مسرحية ناصر القصبي

متابعة بتجــــــــرد: يتسابق جمهور موسم الرياض لشراء تذاكر مسرحية “الذيب في القليب”، للنجم ناصر القصبي الذي يعود إلى المسرح بعد غياب 30 عاماً.

واستقبل “القصبي”، الملقب بـ”الأيقونة الاستثنائية للكوميديا السعودية”، من جمهوره الحاشد بترحابٍ ضخم.

وقال مخرج العرض محمد الحملي،إن “القصبي نجم وأستاذ كبير، يتحلى بأخلاق عالية”، مؤكداً أن هناك سعي لتقديم عمل خليجي مغاير.

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مسرحية “الذيب في القليب” تأليف خلف الحربي وإخراج محمد راشد الحملي، وتتحدث المسرحية عن التحولات الاجتماعية الكبيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة من خلال قصة محاسب اتهم بقضية اختلاس ويسعى لإثبات برائته ومواقف أفراد أسرته المتناقضة تجاه قضيته.

ويشارك في البطولة حبيب الحبيب و عبدالإله السناني كما يحل النجم راشد الشمراني كضيف شرف على المسرحية التي تضم أيضا ريماس منصور, عبدالمجيد الرهيدي, محسن الشمري, علي الحميدي, هبة الحسين, زيد السويداء و عبدالله المزيني.