أحمد أمين يناقش علاقة الآباء بالأبناء عبر "الفاميليا"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نشر الفنان أحمد أمين الحلقة الأولى بعنوان الإدمان "التكنولوجي" من برنامجه الرقمي "الفاميليا" الذي يُعرَض عبر قناة البرنامج الرسمية على YouTube والتي تحمل اسمه. علماً أنه من إنتاج rhyme media، ويُشكِّل تجربة أشبه بتلفزيون الواقع، ولِدَت بفكرة المنتج رامي السكري، ويُخرجها علاء إسماعيل.

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ويناقش "أمين" في برنامجه_ الذي يعود من خلاله إلى البرامج الرقمية "الديجيتال"_ قضية انشغال الآباء عن أبنائهم بالهواتف الذكية، بسبب مواقع التواصل أو الألعاب أو العمل وغيرها من الأمور التي تحرم الأطفال من لحظات التفاعل الحية مع آبائهم.





ويخوض تجربة جديدة مع الآباء، فيجتمع بعدد منهم في معسكر ترفيهي لمدة يومٍ واحد مع أبنائهم بعيدًا عن الهاتف الذكي. حيث يتم تنسيق عدة تحديات للآباء لقياس قوة تركيزهم مع أبنائهم وهم يستخدمون الهواتف النقالة، مستعرضًا رسائل الآباء للأبناء والعكس في نهاية الحلقة، والتي تناولت كلمات مؤثرة ووعود الآباء بالتقرب أكثر من أبنائهم.

يذكر أن البرنامج يدور في معسكر مغلق، يجتمع فيه مجموعة من الآباء مع أبنائهم في إجازة لمدة يوم واحد، يُمنع فيه استخدام كل ما قد يلهيهم عن بعضهم البعض مثل الهواتف الذكية وألعاب الفيديو وغيرهما. علماً أنه سيتناول موضوعاً مختلفاً في كل حلقة، سنرى من خلالها تباعاً تطبيقاً للموضوع المختار بشكلٍ فعلي وحقيقي على الآباء والأبناء المشاركين من خلال بعض الأنشطة، والفعاليات، وبالطبع من خلال ظهور مميز لـ"أمين"، عبر التعليق على موضوع الحلقة، ومن خلال أغنية جديدة، أو بشكلٍ "شفوي"، يتميز بالطابع الكوميدي مع مراعاة المرجعية التربوية.