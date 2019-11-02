شكرا لقرائتكم خبر عن فى 45 يوم.. فيلم Hustlers لـ جنيفر لوبيز يحقق 136 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم Hustlers للنجمة العالمية جنيفر لوبيز إلى 136 مليونا و168 ألف دولار، منذ طرحه فى 13 سبتمبر الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 103 مليونا و768 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و32 مليونا و400 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.

ويدور الفيلم المستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores"، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، يجتمعن معا للاستفادة من عملاء وول ستريت.

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وكان قد عرض فيلم "Hustlers" شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات مهرجان Toronto International Film Festival لعام 2019 و حقق سلسلة طويلة من الإشادات .

وكانت بطلة العمل النجمة العالمية جنيفر لوبيز قد احتفلت بفيلمها الجديد " Hustlers" فى أجواء مذهلة لا يمكن أن تنساها، وذلك فى ميامى، فقد تم تصميم "كعكة" ضخمة من أجل لوبيز البالغة من العمر 50 عاما وقد زينت ببعض رسومات "راقصات الـ " pole dancer " ، كما ظهرت بعض الدولارات التي تحمل صورة لوبيز حول " الكعكة".

وظهرت النجمة جنيفر لوبيز بعدد من الصور التى التقطتها بالاحتفال وكأنها فى حالة ذهول من الفرحة .