شكرا لقرائتكم خبر عن هل عاد السرطان لـ مايكل دوجلاس من جديد بعد فقدانه لوزنه؟.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع النجم العالمي مايكل دوجلاس ضحية شائعة جديدة خاصة بحالته الصحية ، حيث أشارت أحد التقارير الذي نشرها موقع " جلوب " أن دوجلاس هو واحد من الناجين من سرطان الحنجرة، وهو الآن طريقه للكفاح من المرض من جديد ، و هو ما نفاه تماما موقع " جوسيب كوب " و أكد أن النجم الشهير بصحة جيدة .
بدأ التقرير الذي نشره موقع " جلوب " في نشر الشائعة برأى أحد الأطباء الذي لم يٌعالج الممثل والذي يخمن في التقرير أن دوجلاس فقد الكثير من وزنه في فترة ستة أشهر فقط" ، و أخبر الموقع أن الممثل "قد يكون لديه ستة أشهر أو أقل للعيش فهو يقاتل الآن من أجل الحياة "، وجعل التكهنات تشير أن السرطان عاد له من جديد .
و في الحقيقة أنه لم يكن الممثل الشهير مايكل دوجلاس أبدا خجولا من مناقشة معركته السرطانية في الماضي ، ومن المرجح أن يكون مستعدًا للحديث عما إذا كانت قد عادت من جديد لكن في الواقع النجم في افضل حالاته خلال هذه الفترة.
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