شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تعود للتعاون مجددا مع محمد رمضان فى "البرنس" لرمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة روجينا للعمل مجددا مع النجم محمد رمضان بمسلسل "البرنس"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، وتأليف وإخراج محمد سامى، حيث وقعت روجينا عقود الإنضمام رسمياً لبطولة المسلسل، الذى يعد التعاون الثاني بينها وبين محمد رمضان في الدراما بعد مسلسل "الأسطورة " عام 2016.

وفى سياق متصل، يعقد مخرج العمل محمد سامي جلسات عمل مكثفة حالياً مع بطل العمل ومدير عام الشركة حسام شوقى، وفريق العمل، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، والديكورات والملابس والتفاصيل الأخرى، كذلك التحدث بشأن الأسماء المشاركين فى العمل.

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مسلسل "البرنس" يجمع محمد رمضان وسامي للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" وحققا نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، مى عمر، روجينا، هادى الجيار .

يذكر أن روجينا شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة 3" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، وعرض فى شهر رمضان الماضى، إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى .