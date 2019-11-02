فيديو| الشرنوبي: "حياتي ماشية.. واللي عاوز يقاضيني أنا موجود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحدث الفنان محمد الشرنوبي عن الخلافات بينه وبين خطيبته السابقة وصاحبة الشركة التي كانت تدير أعماله، سارة الطباخ، خلال لقاء مع برنامج "The insider".

وقال الشرنوبي إن المحامي حسام لطفي وجه إنذارا للشركة، مضيفا: "المحامي أدرى بالشغل ده، أنا لا افقه شيء في القضايا والقوانين".

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وأضاف: "أنا معنديش مشاكل مع حد، وشغال وحياتي ماشية، شوية عوائق هتيجي وهتعدي، ومحدش بياخد رزق حد، وماحدش هيوقف رزق كتبه لحد".

وعن الصلح، أوضح أنه رحب به أكثر من مرة، مضيفا: "الموضوع دلوقتي قضائي بحت، لو حد عاوز يقاضيني أنا موجود في الخدمة، اللي عاوز يعمل مشكلة يعملها معايا مش مع الناس اللي بتتعاقد معايا".

وكانت المنتجة سارة الطباخ مالكة شركة إيرث برودكشن، وجهت بيانًا تحذيريًا لشركات وجهات الإنتاج الفني من التعامل مع خطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي، وشددت على ضرورة الرجوع للشركة قبل التعاقد معه في أي عمل، بسبب الخلافات ببينهما، وفسخ الشرنوبي للتعاقد.