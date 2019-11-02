صور| "الراس بـ5 جنيه واحتفال في مدريد".. هكذا احتفل نجوم الفن بـ"الهالوين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل نجوم الفن بـ"الهالوين"، الموافق 31 أكتوبر الماضي، على طريقتهم الخاصة، ونشروا صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من غير ملامحه بمكياج مرعب، ومنهم من اكتفى بتغيير ملابسه للون الأسود.

ونعرض لكم أبرز النجوم الذين احتفلوا بالهالوين

كريم فهمي

احتفل الفنان كريم فهمي بـ"الهالوين" مع ابنتيه كاميليا ونعومي، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر فهمي في الصورة ووجهه ملطخا بالألوان، وعلق :"كاميليا ونعومي طالعين فنانين ما شاء الله".

هيدي كرم

ونشرت الفنانة هيدي كرم صورة تجمعها بنجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة حامله فرشاة الألوان، التي لونت بها وجه نجلها بالابيض والأسود، وعلق :"أنا هاخد على الراس 5 جنية".

هند عبد الحليم

وشاركت الفنانة هند عبدالحليم جمهورها بصورة، تحتفل فيها بـ"الهالوين"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود قصير، ومكياج من اللون الأسود.

زينة

كما نشرت الفنانة زينة صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود، وارتدت ماسك على وجهها، وعلقت: "قعدت أنا والست اللي ورايا قعدة صفا، وطلعت غلبانة".

داليا البحيري

احتفلت الفنانة داليا البحيري بـ"الهالوين"، وسط اسرتها، أمس، في مدريد.

ونشرت البحيري صورا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنتسجرام"، ظهرت فيها بملابس سوداء ومكياج مرعب، وعلقت: "ليلة هالوين في مدريد".

كنزي دياب

احتفلت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، بـ"الهالوين" على طريقة الكاوبوي.

ونشرت كنزي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت كنزي في الصور مرتدية ملابس من اللون الأسود، حاملة في يدها "مسدس"، كما وضعت "برنيطة" على وجهها.

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View this post on Instagram View this post on Instagram Howdy 🦋 A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab) on Nov 1, 2019 at 7:22am PDT A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab) on Nov 1, 2019 at 7:22am PDT

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا عبر حسابها على إنستجرام مع ابنتها، احتفالا بالهالوين.

وظهرت يوسف وهي تريدي ملابس وقناع المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel"، وعلقت: "عيد هالوين سعيد".

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي، صورتين عبر حسابها على موقع إنستجرام، بصحبة ابنها وابنتها احتفالا بالهالوين.

وظهرت علا، إلى جوار الطفلين، معلقة: "عيد هلع سعيد علينا كلنا"، ووجهت سؤالا لجمهورها: "مين يقدر يخمن كل حد فينا متنكر في ايه؟".

يُذكر أن احتفالات الهالوين تُقام يوم 31 أكتوبر من كل عام، ويطلق عليه عيد الرعب، واعتاد أيضا الكثير من العرب الاحتفال بهذه المناسبة بارتداء الملابس التنكرية ووضع صيحات المكياج التي تمنحهم مظهرا مرعبا وتغير من ملامحهم.