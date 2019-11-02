صورة رومانسية لمي عمر وزوجها وياسمين صبري ترسل قبلة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة لها من رحلتها لـ"إيطاليا"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ياسمين وهي تقوم بإرسال قبلة في الهواء، دون أن تكشف عن صاحبها.

ويزو

نشرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" صورة تجمعها بالفنان مصطفى خاطر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "العبدلله السلطان السلطان".

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، مرتدية فستانًا أسود، وزينته بالمجوهرات.

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هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وشعر كيرلي.

ميار الغيطي

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "شرفة" خلال تواجدها في مدينة الجونة بالغردقة.

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة: "فقط طاقة إيجابية".

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي صورة رومانسية تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من رحلتهما في اليونان، وظهرت مي في الصورة محتضنه سامي.

بسكال مشعلاني

شاركت الفنانة اللبنانية بسكال مشعلاني جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية جذابة، مرتدية "بالطو" من اللون الأحمر.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أزرق من داخل الأسانسير، وعلقت: "أهم سيلفي في حياتي، سيلفي الأسانسير".

هيدي موسى

نشرت المطربة هيدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان زفاف خلال حضورها إحدى حفلات الزفاف.