محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدث الفنان أحمد فلوكس عن حقيقة الأخبار المتداولة عن تهربه من الخدمة العسكرية، والقبض عليه.
ونشر فلوكس مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" قائلا: "تم تداول هذا الخبر عن طريقة جريدة الكترونية مشهورة، وشرف ليا لو أنا ليا تجنيد إني أتجند، أو أدخل الجيش، لكن أنا ماعنديش إخوات، وبالتالي عندي إعفا من الجيش".
وأضاف فلوكس: "بطمن كل الناس اللي مهتمة بيا وإني أكون بحالة كويسة، وطبعا معروف الخبر دا منين، بشكر كل حد بيساندني وأصدقائي اللي وقفوا في ظهري".
وأضاف فلوكس: "كنت عارف إن ده هايحصل بعد نجاح الفيلم، ما تشغلوش بالكم بالكلام دا".
وتعرض فلوكس لهجوم في الأيام الماضية بعد أن نشر الكثير من الصور من احتفالية نصر أكتوبر، الذي تم تكريمه بها من ضمن أبطال فيلم "الممر"، ووصل الامر لانتشار أخبار مفبركة لهروبه من الجيش، والقبض عليه.
فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، أحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد، إضافة الى عدد من ضيوف الشرف بينهم: هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد شائعة القبض عليه.. أحمد فلوكس: "ما عنديش إخوات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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