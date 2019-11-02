تركي آل الشيخ يروج لحفلات سعد الصغير في موسم الرياض ويكشف موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بالمملكة العربية السعودية، لأولى حفلات المطرب سعد الصغير في ليالي المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض .

ونشر آل الشيخ بوسترًا دعائيًا للحفلات، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكشف البوستر عن أحياء الصغير لحفلين أحدهما في الثالث من نوفمبرالجاري، والأخر في الخامس من الشهر نفسه.

وانطلق موسم الرياض 15 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية ديسمبر المُقبل.

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي عُرض شهر رمضان الماضي، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر.