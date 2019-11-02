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تركي آل الشيخ يروج لحفلات سعد الصغير في موسم الرياض ويكشف موعدها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بالمملكة العربية ، لأولى حفلات المطرب سعد الصغير في ليالي المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض .

ونشر آل الشيخ بوسترًا دعائيًا للحفلات، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكشف البوستر عن أحياء الصغير لحفلين أحدهما في الثالث من نوفمبرالجاري، والأخر في الخامس من الشهر نفسه.

وانطلق موسم الرياض 15 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية ديسمبر المُقبل.

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي عُرض شهر رمضان الماضي، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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